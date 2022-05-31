В РФ предложили расширить льготную ипотеку на апартаменты

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Власти могут рассмотреть возможность расширения льготной ипотеки на апартаменты. Об этом сообщает газета "Известия".

Соответствующая инициатива содержится в проекте резолюции заседания рабочей группы "Строительство, урбанистика и ЖКХ" экспертного совета при правительстве РФ, которая будет направлена на рассмотрение кабмина.

"Правительство активно рассматривает все предложения, которые поступают от участников рынка", – сказал вице-премьера Марата Хуснуллина.

По словам председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова, если ставить вопрос о распространении льготной ипотеки на покупку апартаментов, которые относятся к нежилым помещениям, то придется или пересматривать базовые социально направленные задачи программы, или признавать строящиеся апартаменты жильем. Он добавил, что планируется выйти на итоговые решения до конца 2022 года.

"Мы работаем над законопроектом о так называемом статусе апартаментов. По понятным причинам эта работа не была в числе приоритетных последние три месяца, но она продолжится", – рассказал Пахомов.

Ранее сообщалось, что предложение на столичном рынке апартаментов в новостройках эконом- и бизнес-класса увеличилось за год в 15 раз.

Изменения оказались особенно заметны в бюджетном сегменте. Доля дешевых апартаментов среди всего выставленного на продажу жилья в начале 2021 года составляла 1%, в текущем году этот показатель достиг 11%. Как отмечают сами застройщики, год назад они реализовывали в среднем два проекта на несколько десятков апартаментов экономкласса, сегодня их число доходит до девяти.

Также сообщалось, что Сбербанк снижает ставки для покупки жилья в новостройках и на вторичном рынке. Снижение составит до 3,3 процентных пункта в зависимости от конкретной программы жилищного кредитования.

В свою очередь, председатель кабмина Михаил Мишустин заявил, что максимальный размер кредита по льготной и семейной ипотеке увеличат до 30 и 15 миллионов рублей соответственно. По его словам, это необходимо, чтобы люди не ограничивались только этими суммами и имели возможности в выборе жилья. Программа будет действовать до конца 2022 года.

