Максимальный размер кредита по льготной ипотеке увеличат в РФ до 30 млн рублей

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Максимальный размер кредита по льготной и семейной ипотеке увеличат до 30 и 15 миллионов рублей соответственно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Чтобы люди не ограничивались только этими суммами и имели возможности в выборе жилья, правительство увеличило максимальный размер кредита для льготной, а также семейной ипотеки, соответственно, до 30 и до 15 миллионов рублей", – сообщил он на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики.
По его словам, программа будет действовать до конца 2022 года, сообщает ТАСС.
В начале мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о снижении процентной ставки по программе "Льготная ипотека" с 12 до 9% годовых на протяжении всего срока кредита. Срок действия программы при этом был продлен до конца 2022 года.
Еще одна возможность получить льготный кредит – программа "Семейная ипотека". Ставка для ее участников составит до 6% годовых. Претендовать на данный вид ипотеки могут семьи, в которых после 1 января 2018 года родился ребенок.
Ранее российские риелторы обратились к правительству РФ и Центробанку с предложением разрешить рефинансирование льготной ипотеки на новостройки. В настоящее время снижение кредитной ставки в случае изменения условий программы не предусмотрено. Это означает, что россияне, взявшие ипотеку под 12%, не смогут снизить ставку до 9%.
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