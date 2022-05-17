В России могут разрешить рефинансирование льготной ипотеки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Российские риелторы обратились к правительству РФ и Центробанку с предложением разрешить рефинансирование льготной ипотеки на новостройки. Об этом сообщает газета "Известия".
В настоящее время рефинансирование льготной ипотеки, предусматривающее снижение кредитной ставки в случае изменения условий программы, запрещено. Это означает, что россияне, взявшие ипотеку под 12%, не смогут снизить ставку до 9%. По данным риелторов, такие жесткие условия кредита вынуждают потенциальных заемщиков откладывать покупку жилья в ожидании сокращения ставок.
Чтобы изменить эту ситуацию, федеральная компания "Этажи" направила в кабмин и Банк России письмо с предложением внести поправки в программу субсидирования ставки по ипотеке с господдержкой, допустив ее рефинансирование. В аппарате вице-премьера РФ Марата Хуснуллина подтвердили получение соответствующего обращение, отметив, что инициатива будет рассмотрена.
Член комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Александр Якубовский полагает, что инициатива о введении рефинансирования в программу льготной ипотеки заслуживает внимания.
"Если мы рассматриваем льготную ипотеку как механизм стимулирования спроса в сфере жилищного строительства, то, безусловно, такое предложение заслуживает поддержки. Это более справедливо и к покупателям", – сказал депутат.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о снижении процентной ставки по программе "Льготная ипотека" с 12 до 9%. Кроме того, программа продлевается до конца 2022 года. Получить льготную ипотеку можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства.
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