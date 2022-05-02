Льготную ипотеку теперь можно сочетать с рыночной – Хуснуллин

14:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишиг
Льготную ипотеку на новостройки теперь можно сочетать с рыночной, а льготная ставка при этом остается на уровне 12 и 6 миллионов рублей, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что сумму кредита, которую можно брать на покупку квартиры с использованием льготной ставки, увеличили до 30 миллионов рублей в четырех регионах и 15 миллионов рублей в остальных.
"Подчеркну, что льготная ставка остается на уроне 12 и 6 миллионов, но теперь ее можно сочетать с другой субсидированной или рыночной ставкой" – заявил Хуснуллин.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о снижении процентной ставки по программе "Льготная ипотека" с 12 до 9%. Программа продлевается до конца 2022 года. Получить льготную ипотеку можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства.
В зависимости от региона варьируется максимальный размер кредита: в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 миллионов рублей. Для других субъектов – 6 миллионов рублей.
Первоначальный взнос по программе льготной ипотеке должен составлять не менее 15%. Разницу между льготной и рыночной ставками, согласно условиям договора, компенсирует государства.
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