Льготную ипотеку теперь можно сочетать с рыночной – Хуснуллин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишиг

Льготную ипотеку на новостройки теперь можно сочетать с рыночной, а льготная ставка при этом остается на уровне 12 и 6 миллионов рублей, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что сумму кредита, которую можно брать на покупку квартиры с использованием льготной ставки, увеличили до 30 миллионов рублей в четырех регионах и 15 миллионов рублей в остальных.

"Подчеркну, что льготная ставка остается на уроне 12 и 6 миллионов, но теперь ее можно сочетать с другой субсидированной или рыночной ставкой" – заявил Хуснуллин.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о снижении процентной ставки по программе "Льготная ипотека" с 12 до 9%. Программа продлевается до конца 2022 года. Получить льготную ипотеку можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства.

В зависимости от региона варьируется максимальный размер кредита: в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 миллионов рублей. Для других субъектов – 6 миллионов рублей.

Первоначальный взнос по программе льготной ипотеке должен составлять не менее 15%. Разницу между льготной и рыночной ставками, согласно условиям договора, компенсирует государства.