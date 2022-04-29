Эксперты выяснили, как изменится ежемесячный платеж по ипотеке после снижения ставок

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Ежемесячный платеж по ипотеке в России снизится на 18% после снижения ставок до 9%. Об этом со ссылкой на данные аналитиков федеральной компании "Этажи" сообщает газета "Известия".
Отмечается, что такие расчеты будут действовать для ипотечных кредитов, взятых на 20 лет с первоначальным взносом в 20%. Так, если россияне взяли кредит на 8 миллионов рублей, ежемесячный платеж сократится на 18% и составит 57,58 тысячи рублей вместо 70,47 тысячи рублей.
По данным bnMap.pro, при снижении ставки до 9% средний ежемесячный платеж за однокомнатную квартиру массового сегмента в Москве стоимостью около 12 миллионов рублей снизится на 19% – со 106 тысяч рублей до 86 тысяч рублей.
Как рассказала заместитель гендиректора компании MR Group Ирина Дзюба, слова которой приводит издание, такое снижение ставки является рабочей мерой поддержки спроса. Она уверена, что в этом случае востребованность программы льготной ипотеки дополнительно возрастет.
Накануне Минфин внес в правительство РФ проект постановления для снижения ставки по льготной ипотеке на новостройки до 9%. Банки начнут выдавать ее с 1 мая.
Расходы бюджета на программу в 2022–2023 годах с учетом новых изменений оцениваются в 461 миллиард рублей. Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 миллионов рублей, для остальных регионов – до 6 миллионов рублей.
Банки РФ начнут выдавать льготную ипотеку на новостройки под 9%
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