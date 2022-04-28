Банки РФ начнут выдавать льготную ипотеку на новостройки под 9%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минфин внес в правительство РФ проект постановления для снижения ставки по льготной ипотеке на новостройки до 9%, сообщает РИА Новости. Банки начнут выдавать ее с 1 мая.

"Документ предусматривает снижение ставки по льготной ипотеке с 12 до 9% годовых и продление программы до конца текущего года", – говорится в сообщении.

Расходы бюджета на программу в 2022–2023 годах с учетом новых изменений оцениваются в 461 миллиард рублей. Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 миллионов рублей, для остальных регионов – до 6 миллионов рублей.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что сейчас важно сконцентрироваться на помощи гражданам и в тоже время поддержать спрос на жилье. По его мнению, снижение ставки повысит доступность льготной ипотеки.

"По итогам 2020–2021 года около 90% всех ипотечных кредитов на первичном рынке были выданы в рамках льготных ипотечных программ", – отметил он.

Ранее Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9% годовых. По словам президента, это позволит сделать покупку жилья доступнее для граждан.

Он отметил, что, несмотря на непростую ситуацию, в РФ удалось сохранить программы льготного ипотечного кредитования, включая семейную ипотеку, увеличить объем федеральных средств на эти цели.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что льготную ипотеку могут распространить на рынок вторичного жилья. Он отметил, что подобный сценарий возможен по результатам мониторинга, если тот покажет, что существующих мер поддержки недостаточно.

Хуснуллин обратил внимание на взаимосвязь первичного и вторичного рынков недвижимости. Он отметил, что при покупке квартиры в новостройке многие граждане продают свое прошлое жилье.