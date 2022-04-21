ЦБ спрогнозировал замедление роста ипотеки до 10–15% в 2022 году

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Центробанк России спрогнозировал замедление темпов роста выдачи ипотеки до 10–15% по итогам 2022 года. Об этом сообщается в материале регулятора.
"С учетом планируемого завершения льготной ипотеки к 1 июля можно ожидать заметного замедления ипотеки уже во втором полугодии, тем не менее поддержку окажет семейная ипотека, лимит по которой будет достаточен для обеспечения спроса в этом году", – говорится в сообщении.
Ранее Центробанк РФ принял дополнительные меры для поддержки финансового сектора. В частности, комплекс мер включает отказ от повышенных коэффициентов риска при выкупе резидентами РФ долей в иностранных компаниях у нерезидентов, а также отказ от коэффициента риска 150% на фоне снижения рейтингов для РФ и Белоруссии. Кроме того, кредитным организациям дадут возможность отложить формирование резервов на возможные потери.
Также Банк России предоставит кредитным организациям возможность при оценке кредитного риска юридических лиц эмитентов ценных бумаг использовать данные по состоянию на 1 июля 2021 года. Банк России допускает несоблюдение надбавок к нормативам достаточности капитала.
В свою очередь, зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что Центробанк России сможет постепенно начать снижать ключевую ставку по мере снижения инфляции и рисков финансовой стабильности. По его словам, в некотором смысле ключевая ставка будет следовать той траектории, которая обеспечивает достаточную привлекательность вкладов для населения.
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