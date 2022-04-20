ЦБ продлил действие нулевых тарифов по переводам между гражданами в СБП

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Центробанк продлил до 1 июля 2024 года действие нулевых тарифов для банков по переводам между гражданами в Системе быстрых платежей (СБП).
Такое решение принял совет директоров Банка России. Ожидается, что это позволит кредитным организациям поддерживать минимальные тарифы на переводы через СБП для клиентов.
Граждане могут бесплатно переводить через Систему до 100 тысяч рублей в месяц, а при переводах свыше этой суммы комиссия банков не должна превышать 0,5% от перевода. Такой же льготный период для банков установлен и на переводы граждан в свою пользу на спецсчет оператора финансовой платформы.
Ранее сообщалось, что Центробанк РФ увеличит максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей с 600 тысяч до 1 миллиона рублей. В ЦБ РФ отметили, что это затронет как переводы, так и платежи через СБП.
Благодаря такому решению россияне смогут выполнять быстрые переводы и оплачивать товары и услуги через данную систему на более крупные суммы. Новый лимит начнет действовать с 1 мая этого года.
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