ЦБ РФ увеличит максимальный размер одной операции в системе быстрых платежей

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Центробанк РФ увеличит максимальный размер одной операции в системе быстрых платежей с 600 тысяч до 1 миллиона рублей, сообщает RT.

В ЦБ РФ отметили, что это затронет как переводы, так и платежи через СБП.

Уточняется, что благодаря такому решению россияне смогут выполнять быстрые переводы и оплачивать товары и услуги через данную систему на более крупные суммы.

Новый лимит начнет действовать с 1 мая этого года.

Ранее ЦБ России приостановил покупку золота у банков. Отмечается, что решение было принято для удовлетворения спроса со стороны россиян.

До этого Банк России ввел временный порядок операций с наличкой. С 9 марта по 9 сентября текущего года все деньги клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада.