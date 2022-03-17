ЦБ РФ увеличит максимальный размер одной операции в системе быстрых платежей

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Центробанк РФ увеличит максимальный размер одной операции в системе быстрых платежей с 600 тысяч до 1 миллиона рублей, сообщает RT.
В ЦБ РФ отметили, что это затронет как переводы, так и платежи через СБП.
Уточняется, что благодаря такому решению россияне смогут выполнять быстрые переводы и оплачивать товары и услуги через данную систему на более крупные суммы.
Новый лимит начнет действовать с 1 мая этого года.
Ранее ЦБ России приостановил покупку золота у банков. Отмечается, что решение было принято для удовлетворения спроса со стороны россиян.
До этого Банк России ввел временный порядок операций с наличкой. С 9 марта по 9 сентября текущего года все деньги клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада.
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