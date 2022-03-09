Банк России вводит временный порядок операций с наличной валютой с 9 марта по 9 сентября

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Банк России вводит временный порядок операций с наличной валютой, сообщает регулятор.

С 9 марта по 9 сентября 2022 года все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада. В свою очередь, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

В сообщении уточняется, что в российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму в 10 тысяч долларов США. Таким образом, 90% держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте.

"Банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме", – говорится в материале регулятора.

Ранее Центральный банк России заявил, что ограничивает банковские переводы за рубеж физическими лицами другим людям или родственникам суммой в 5 тысяч долларов в месяц.

В ЦБ также заявили, что банковская система России стабильна и обладает достаточным запасом капитала и ликвидности, чтобы бесперебойно функционировать. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.