Курсы доллара и евро обновили исторический максимум

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Курс доллара в ходе валютных торгов на Мосбирже достиг исторического максимума, поднявшись выше 114 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:58 по московскому времени курс американской валюты поднялся до 116,6 рубля.

Курс евро также обновил исторический максимум, продемонстрировав рост до 124,7 рубля.

Ранее Центральный банк России ввел 30-процентную комиссию для физических лиц при покупке валюты на бирже. В ЦБ считают, что комиссия, взимаемая брокерами с физлиц при покупке валюты на бирже, выравнивает конкуренцию между банками и брокерами, поскольку кредитные организации могут использовать спред между курсом покупки и продажи.

Обвал российской валюты произошел после обострения ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках. 23 февраля лидеры республик обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.