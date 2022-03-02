Аналитик назвал влияющие на нефтяные цены факторы

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Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил информацию о том, что цена нефти марки WTI превысила отметку 110 долларов за баррель впервые с сентября 2013 года. Об этом сообщает RT.
Специалист уверен, что одной из причин повышения цены на нефть является нарастание ее дефицита. Юшков объяснил, что в мире становится меньше COVID-мер, при этом люди чаще перемещаются.
"Из-за того, что Россия, Евросоюз и Соединенные Штаты закрывают воздушное пространство друг для друга, множество рейсов будут еще длиннее, стороны будут облетать друг друга и потреблять больше керосина", – отметил эксперт.
Юшков подчеркнул, что перелеты будут более затратными, в связи с этим даже в этом сегменте возрастает потребление нефтепродуктов.
По его словам, большинство государств уже не могут нарастить объем производства нефти, так как в прошлые периоды, в 2020–2021 годы, существовало недофинансирование нефтяной сферы.
"Никто не вкладывал деньги в новые проекты, даже в поддержание добычи на старых проектах. В итоге мы видим, что многие страны ОПЕК+ не могут добыть столько, сколько позволяют квоты", – заключил эксперт.
На цены влияет и геополитическая напряженность, уверен специалист.
"Я думаю, в нынешних 100–110 долларов за баррель 10–15 долларов – это такая геополитическая наценка", – отметил аналитик.
Ранее стало известно, что цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась выше 113 долларов за баррель впервые с июня 2014 года.
Кроме того, в первые минуты открытия валютных торгов на Московкой бирже курс рубля устремился вверх, но ситуация очень быстро стабилизировались, доллар и евро отыграли позиции.
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