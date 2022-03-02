Цена нефти марки Brent превысила 113 долларов за баррель

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Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась выше 113 долларов за баррель впервые с июня 2014 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.
По состоянию на 10:53 по московскому времени стоимость майского фьючерса на нефть Brent увеличилась на 7,67% и составила 113,02 доллара за баррель.
К 10:58 данный показатель снизился до 112,38 доллара за баррель.
Ранее Центробанк принял решение не возобновлять торги на Московской бирже 2 марта в секции фондового рынка. При этом ЦБ сделал исключение для торгов в режиме "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях, секции срочного рынка, товарной секции и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме "Закрытие позиций", секции рынка СПФИ.
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