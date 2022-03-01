Путин запретил вывоз из РФ иностранной валюты в сумме, превышающей 10 тыс долларов

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Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности РФ.

"Президент РФ подписал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации", – сообщается в публикации на официальном сайте Кремля.

Согласно тексту документа, запрещается вывоз из РФ иностранной валюты в сумме, превышающей 10 тысяч долларов. При этом расчет производится на основании официального курса Банка России на момент дня выезда.

Также со 2 марта устанавливается особый порядок осуществления резидентами сделок по предоставлению лицам иностранных государств, совершающих недружественные действия, кредитов и займов (в рублях), за исключением случаев, если предоставление кредитов и займов запрещено в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. Такие сделки могут допускаться по решению правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

В случае, если сделки проводятся с иностранными лицами, не являющимися лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, а предметом сделки являются ценные бумаги и недвижимое имущество, приобретенные после 22 февраля 2022 года, приобретенные у лиц иностранных государств, совершающих недружественные действия, определяются нынешним указом президента РФ.

Также особый порядок вводится по сделкам, влекущим за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, осуществляемые (исполняемые) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия. Правительственная комиссия в 5-дневный срок утвердит порядок выдачи разрешений на иностранные инвестиции.

Сделки, влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги могут осуществляться на организованных торгах по решениям Центрального банка Российской Федерации и согласованию с министерством финансов.

Описанные в указе требования не распространяются на сделки, одной из сторон которых являются ЦБ РФ и государственные органы.

Кредитные организации имеют право на переводы денежных средств в иностранной валюте на корреспондентские счета в банках-нерезидентах с учетом ограничений, обусловленных в указе.

Накануне, 28 февраля, Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах против США и ряда стран. В частности, данный документ с 1 марта запретил вносить иностранную валюту на счета в зарубежных банках, а резидентов – участники внешнеэкономической деятельности обязал продать иностранную валюту в размере 80 процентов суммы иностранной валюты, зачисленной на свои счета 1 января 2022 года.