НРД ограничил нерезидентам выплаты по ценным бумагам российских эмитентов

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Национальный расчетный депозитарий не блокировал счета европейских организаций Euroclear и Clearstream, однако временно ограничил нерезидентам возможность выплаты по ценным бумагам эмитентов РФ и передачу прав на такие бумаги.

"НРД продолжает обслуживать <...> банковские счета, открытые в НРД, в части зачисления российской и иностранной валюты без ограничений", – приводит РИА Новости сообщение пресс-службы НРД.

В Национальном расчетном депозитарии указали, что такие меры приняты согласно предписанию Банка России.

Ранее Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности РФ. В частности, запрещается вывоз из РФ иностранной валюты в сумме, превышающей 10 тысяч долларов. При этом расчет производится на основании официального курса Банка России на момент дня выезда.

Также со 2 марта устанавливается особый порядок осуществления резидентами сделок по предоставлению лицам иностранных государств, совершающих недружественные действия, кредитов и займов (в рублях), за исключением случаев, если предоставление кредитов и займов запрещено в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.