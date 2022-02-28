Экономист рассказал, что нехватки наличных денег в России не будет

Под западные санкции в России подпали несколько крупных банков. Самые серьезные меры затронули ВТБ, банк "Открытие", Совкомбанк и Новикомбанк, их активы в долларах заморозили. Разбираемся, почему ограничения коснулись не только их клиентов и как теперь пользоваться платежными картами и Pay-сервисами.



Оплата картой

США 24 февраля ввели санкции в отношении нескольких крупных российских банков. Самые серьезные меры затронули ВТБ, банк "Открытие", Промсвязьбанк, Совкомбанк и Новикомбанк, их активы в долларах заморозили. В Банке России заявили, что клиенты теперь не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции. Внутри России обслуживание любых банковских карт продолжится.





пресс-служба Центрального банка России Все платежные банковские карты, выпущенные всеми банками, работают и будут продолжать работать на всей территории России для оплаты товаров и услуг, переводов и операций через банкоматы без ограничений.

ЦБ РФ еще в 2014 году создал Национальную систему платежных карт (НСПК), которая теперь обрабатывает все транзакции внутри страны. Именно через НСПК владельцы Mastercard и Visa могут расплатиться картой, в том числе в Крыму.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Обслуживание Pay-сервисов

Платежные сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Рay будут работать для карт всех банков, за исключением подпавших под самые жесткие санкции – ВТБ, банк "Открытие", Промсвязьбанк, Совкомбанк и Новикомбанк, заявили в Центробанке России. Однако после того как некоторые клиенты из других банков столкнулись с проблемами при оплате через Pay-сервисы, регулятор уточнил ситуацию.





пресс-служба Центрального банка России Платежи через эти сервисы для карт, выпущенных другими банками (Сбер, "Альфа", "Тинькофф" и другими), могут не проходить, если POS-терминал (устройство оплаты) или онлайн-магазин обслуживается одним из указанных выше банков.

В этой связи в Банке России рекомендовали россиянам носить с собой платежные карты, чтобы при необходимости расплатиться, не используя Рay-сервисы.



Москвичи пожаловались на сбои при оплате через Apple Pay и Google Pay

Транспортные карты

В Москве пассажиры начали сталкиваться с проблемами при оплате проезда на городском транспорте через Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Причиной послужили санкции в отношении банка ВТБ, который отвечает за все платежи в столичном транспорте. В этой связи в Дептрансе Москвы пообещали усилить работу касс в метро.

В ведомстве рекомендовали пассажирам оплачивать проезд физическими банковскими картами или картами "Мир", которые привязаны к сервисам Apple Pay и Mir Pay. При возникновении проблем с оплатой жители Москвы могут обратиться по телефону 3120.

Также сообщается, что с трудностями при оплате через Apple Pay и Google Pay могут столкнуться пользователи "Ситимобил" и "Яндекс Go". В компаниях рекомендовали при сбое менять способ оплаты на наличные или карты. В компаниях рассматривают возможность оперативно добавить в качестве способа оплаты Систему быстрых платежей (СБП).

В агрегаторе такси Gett рассказали, что платежи у них настроены иначе, поэтому работа Apple Pay и Google Pay никак не затрагивает проведение транзакций для корпоративных клиентов. Каршеринговые компании "Делимобиль", "Яндекс.Драйв" и "Ситидрайв" подчеркнули, что не поддерживают оплату через Apple Pay и Google Pay.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Наличные

После начала специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР перед банкоматами в России начали выстраиваться очереди. Директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал Москве 24, что ажиотаж излишен, а оплате в рублях ни по картам, ни наличными ничего не грозит.



Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Согласно 29-й статьи ФЗ № 86, Банк России – единственная организация, которая имеет право на эмиссию. Поэтому Центробанк совершенно спокойно обеспечит ликвидностью россиян. Население не пострадает в рублевом эквиваленте, не надо бежать и снимать все свои сбережения.

При этом экономист посоветовал в ближайшее время все же иметь при себе хотя бы пару тысяч рублей наличными, например для покупок в магазине при необходимости. По его словам, в состоянии финансовой неопределенности многие малые предприятия предпочитают уйти в тень.

"Сейчас вы будете приходить в магазин, а вам на голубом глазу могут сказать: "У нас не работает связь с банками, оплатите наличными". Это все ерунда, просто предприниматели хотят получить чистую ленту без безналичного расчета. Потом эту чистую ленту изъять и уйти от налогов", – заключил Остапкович.

Ранее Банк России решил повысить ключевую ставку до 20% годовых. Ставка повышается с 28 февраля 2022 года. Ожидается, что это позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.

