Канада ввела санкции против ЦБ, Сбербанка, ВТБ, РЖД и "Газпрома"

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Канада ввела новые санкции против России, включив в список Центральный банк РФ, Сбербанк, ВТБ, РЖД, "Газпром", "Транснефть" и министерство финансов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Канады.

Новые изменения к уже существующему санкционному списку по РФ накладывают ограничения на 31 человека, которые являются ключевыми членами ближайшего окружения президента России, а также членами семей некоторых лиц, уже подпавших под санкции Канады.

Кроме того, в санкционные списки попали Герман Греф, Игорь Шувалов, Евгений Пригожин и дети братьев Ротенбергов. Новые ограничения введены против депутатов Госдумы, голосовавших за решения о признании ЛНР и ДНР.

Ранее премьер-министр Японии Кисида Фумио объявил об усилении санкций против России. В частности, замораживаются капиталы и активы финансовых организаций, вводится запрет на экспорт списка товаров, которые могут быть использованы в военных целях. Кроме того, Япония запрещает выдачу виз частным лицам и организациям.

Австралия также вводит санкции против России. Восьмым россиянам будет запрещен въезд в страну и запрещены любые финансовые операции, связанные с австралийскими структурами и организациями. Ограничения затронут один государственный банк, а также финансовые организации, связанные с оборонной и военной промышленностью России.

В свою очередь, британские власти ввели персональные санкции против пяти россиян из-за спецоперации России на Украине. О введении санкций также заявили Швейцария.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.