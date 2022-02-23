Австралия объявила о санкциях против России после признания ДНР и ЛНР

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Австралия вводит санкции против России после независимости Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Скотт Моррисон.
Как пишет ТАСС, Моррисон сообщил о санкциях в ходе выступления на пресс-конференции.
"Австралия также введет адресные санкции в отношении восьми россиян, которым будет запрещен въезд в Австралию и запрещены любые финансовые операции, связанные с австралийскими структурами и организациями", – сказал премьер-министр.
Он добавил, что ограничения затронут один государственный банк, а также финансовые организации, связанные с оборонной и военной промышленностью России.
Ранее о введении санкций против России объявил премьер-министр Японии Кисида Фумио. Сообщалось, что рестрикции коснутся суверенного долга России.
Кроме того, о введении ограничений объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он заявил, что санкции затронут членов парламента РФ, проголосовавших за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик.
В свою очередь, президент США Джо Байден сообщил, что США вводят санкции против российских элит, суверенного государственного долга и двух банков.
Позднее стало известно, что под новые ограничения США попали ВЭБ, Промсвязьбанк и 42 дочерних компаний данных финансовых организаций.
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