Минфин США объявил о введении санкций в отношении ВЭБ, Промсвязьбанка и 42 их "дочек"

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Власти США вводят санкции в отношении ВЭБ, Промсвязьбанка и 42 дочерних компаний данных финансовых организаций. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление американского Минфина.
Под ограничения попали фининституты и угледобывающая компания ВЭБа. Кроме того, санкции затронули финансовые и технологические предприятия Промсвязьбанка.
В сообщении утверждается, что ограничения повторно затронули директора ФСБ Александра Бортникова и замглавы администрации президента Сергея Кириенко. В черные списки попали дети Бортникова, Кириенко, а также политика Михаила Фрадкова.
Ранее президент США Джо Байден сообщил, что США вводят санкции против российских элит, суверенного государственного долга и двух банков.
Кроме того, государства Евросоюза внесли в черный список 27 физических и юридических лиц, в частности банки и организации, которые финансируют российские операции в Донбассе. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркивал, что под эти меры подпал 351 депутат Госдумы, кто голосовал за принятие решения признать ДНР и ЛНР.
Эксперт прокомментировал введение санкций против РФ
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