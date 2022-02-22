Евросоюз ввел санкции против 27 физических и юридических лиц

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Государства Евросоюза внесли в черный список 27 физических и юридических лиц, в частности банки и организации, которые финансируют российские операции в Донбассе. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы достигли соглашения между 27 членами ЕС по пакету санкций, который я предложил. Это пакет санкций будет очень болезненным для России. Под эти меры подпадTт 351 депутат Госдумы, кто голосовал за принятие такого решения. Также эти меры коснутся еще 27 физических лиц и организаций", – отметил Боррель.

По его словам, ограничения получилось согласовать, несмотря на разные мнения у 27 членов ЕС. Боррель также подчеркнул, что санкции не имеют волшебного действия, но являются болезненными для фигурантов.

Глава дипломатии ЕС при этом уточнил, что российский президент не значится в списке санкций Евросоюза.

"Путин не вошел в санкционный список", – отметил Боррель.

О том, что государства ЕС единогласно приняли пакет санкций против РФ из-за признания Донецкой и Луганской народных республик, заявил и глава французского министерства иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан РИА Новости.

Накануне Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Российский лидер также подписал законы о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками. Договоры заключаются сроком на 10 лет с автоматическим продлением на пять лет. Они призваны обеспечить экономическое, социальное и гуманитарное сотрудничество России с республиками Донбасса.

После подписания Путиным соответствующих указов о планах ввести санкции против России заявили Канада, США, Великобритания и Евросоюз.

Признание независимости Россией ДНР и ЛНР осудила и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Глава государства выразила мнение, что признание ДНР и ЛНР со стороны России является повторением сценария 2008 года, когда оказались оккупированы 20% территорий Грузии.

