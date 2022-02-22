Евросоюз ввел санкции против 27 физических и юридических лиц

Фото: depositphotos/ginasanders
Государства Евросоюза внесли в черный список 27 физических и юридических лиц, в частности банки и организации, которые финансируют российские операции в Донбассе. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Мы достигли соглашения между 27 членами ЕС по пакету санкций, который я предложил. Это пакет санкций будет очень болезненным для России. Под эти меры подпадTт 351 депутат Госдумы, кто голосовал за принятие такого решения. Также эти меры коснутся еще 27 физических лиц и организаций", – отметил Боррель.
По его словам, ограничения получилось согласовать, несмотря на разные мнения у 27 членов ЕС. Боррель также подчеркнул, что санкции не имеют волшебного действия, но являются болезненными для фигурантов.
Глава дипломатии ЕС при этом уточнил, что российский президент не значится в списке санкций Евросоюза.
"Путин не вошел в санкционный список", – отметил Боррель.
О том, что государства ЕС единогласно приняли пакет санкций против РФ из-за признания Донецкой и Луганской народных республик, заявил и глава французского министерства иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан РИА Новости.
Накануне Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Российский лидер также подписал законы о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками. Договоры заключаются сроком на 10 лет с автоматическим продлением на пять лет. Они призваны обеспечить экономическое, социальное и гуманитарное сотрудничество России с республиками Донбасса.
После подписания Путиным соответствующих указов о планах ввести санкции против России заявили Канада, США, Великобритания и Евросоюз.
Признание независимости Россией ДНР и ЛНР осудила и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Глава государства выразила мнение, что признание ДНР и ЛНР со стороны России является повторением сценария 2008 года, когда оказались оккупированы 20% территорий Грузии.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: