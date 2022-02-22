Президент Грузии назвала признание Россией ДНР и ЛНР повторением сценария 2008 года

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Грузия осуждает признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявила президент страны Саломе Зурабишвили в официальном аккаунте в Twitter.

Глава государства выразила мнение, что признание ДНР и ЛНР со стороны России является повторением сценария 2008 года, когда оказались оккупированы 20% территорий Грузии.

"Грузия стоит рядом с президентом Зеленским", – написала Зурабишвили.

Она также указала, что Грузия поддерживает территориальную целостность Украины.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Об этом он объявил в ходе телеобращения к гражданам РФ.

Позднее председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель заявили, что ЕС ответит санкциями на признание Россией независимости ДНР и ЛНР. По мнению представителей Евросоюза, данный шаг является вопиющим нарушением международного права.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил признание Россией независимости ДНР и ЛНР. По словам представителя Альянса, данное решение нарушает Минские соглашения.

В свою очередь, в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден намерен подписать указ о запрете торговли с Донецкой и Луганской народными республиками. Также указом планировалось запретить инвестировать в ДНР и ЛНР.