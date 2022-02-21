Байден подпишет указ о запрете торговли с ДНР и ЛНР

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Президент США Джо Байден намерен подписать указ о запрете торговли с Донецкой и Луганской народными республиками. Такое заявление сделали в Белом доме, пишет ТАСС.

Помимо прочего, указом планируется запретить инвестировать в ДНР и ЛНР. По ограничением также окажется возможность финансирования республик.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Об этом он объявил в ходе телеобращения к гражданам РФ.

Позднее председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель заявили, что ЕС ответит санкциями на признание Россией независимости ДНР и ЛНР. По мнению представителей Евросоюза, данный шаг является вопиющим нарушением международного права.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил признание Россией независимости ДНР и ЛНР. По словам представителя Альянса, данное решение нарушает Минские соглашения.