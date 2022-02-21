Путин заявил о признании независимости ДНР и ЛНР

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе телеобращения к гражданам РФ.

"Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение: незамедлительно признать суверенитет и независимость Донецкой народной республики и Луганской народной республики", – заявил глава РФ.

Также президент попросил Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а затем ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками.

Два этих документа будут подготовлены и подписаны в самое ближайшее время, заявил Путин.

Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы. Сначала Путин подписал указ президента РФ о признании Донецкой народной республики, затем указ о признании Луганской народной республики. Уточняется, что на церемонии присутствовали глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник.



Ранее с просьбой признать независимость республик к российскому президенту обратились глава ДНР Денис Пушилин и лидер ЛНР Леонид Пасечник. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.

В ходе совещания выступили Михаил Мишустин, Сергей Лавров, Сергей Шойгу, а также представители ФСБ, СВР, МВД и Росгвардии. Своим мнением по данному вопросу также поделились зампредседателя и секретарь Совбеза Дмитрий Медведев и Николай Патрушев.

В конце января в Госдуму внесли проект обращения к президенту РФ "О необходимости признания ДНР и ЛНР". Позже депутаты поддержали документ большинством голосов. По мнению парламентариев, признание самопровозглашенных республик Россией является обоснованным и морально оправданным решением, которое положило бы начало процессу их международного признания.