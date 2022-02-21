Власть Украины ведет дело к полной десуверенизации страны – Путин

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Власть Украины ведет дело к полной десуверенизации государства. Об этом заявил Владимир Путин в ходе обращения к россиянам.

"Приватизация государства привела к тому, что власть, которая называет себя властью патриотов, утратила национальный характер и последовательно ведет дело к полной десуверенизации страны", – сказал президент.

Ранее Путин отметил, что ситуация в Донбассе на сегодняшний день приняла критический характер. И это, по словам президента, вопрос очень серьезный, так как Украина является для России неотъемлемой частью истории, культуры и духовного пространства.

Российский лидер заявил, что примет решение по вопросу признания суверенитета Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.

В ходе совещания выступили Михаил Мишустин, Сергей Лавров, Сергей Шойгу, а также представители ФСБ, СВР, МВД и Росгвардии. Своим мнением по данному вопросу также поделились зампредседателя и секретарь Совбеза Дмитрий Медведев и Николай Патрушев.

