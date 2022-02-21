Путин выступил с обращением к россиянам по ситуации на Донбассе

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Владимир Путин выступает с видеообращением к россиянам. В начале обращения глава РФ заявил, что его тема касается ситуации на Украине. Он подчеркнул, что обращение адресовано как россиянам, так и соотечественникам.

"Уважаемые граждане России, дорогие друзья, тема моего выступления – события на Украине и то, почему это так важно для нас, для России", – сказал президент.

По словам Путина, ситуация в Донбассе на сегодняшний день приняла критический характер. Президент отметил, что вопрос очень серьезный: Украина является для России неотъемлемой частью истории, культуры и духовного пространства.

"Это наши товарищи, близкие, среди которых не только коллеги, друзья, бывшие сослуживцы, но и родственники, люди, связанные с нами кровными, семейными узами", – сказал Путин.

События советского прошлого не изменить, но надо сказать о них прямо и без всякой политической окраски, заявил президент. Путин отметил, что современная Украина целиком и полностью была создана коммунистической Россией.

"Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года, причем Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом – за счет отделения, отторжения от нее части ее собственных исторических территорий", – продолжил Путин.

В результате такой политики, отметил глава государства, возникла советская Украина.

"Советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать Украина имени Владимира Ильича Ленина, он ее автор и архитектор, это целиком и полностью подтверждается архивными документами, включая жесткие ленинские директивы по Донбассу, который буквально втиснули в состав Украины", – сказал Путин.

Ленинские принципы государственного строительства были гораздо хуже, чем просто ошибка, после развала СССР это стало очевидно, заявил президент. По его словам, большевики при создании СССР удовлетворяли все "хотелки" националистов, чтобы любой ценой удержаться у власти.

"Ради этого они шли на все: и на унизительные условия Брестского мира, в то время, когда кайзеровская Германия и ее союзники находились в тяжелейшем военном и экономическом положении, а исход Первой мировой войны был фактически предрешен, шли на удовлетворение любых требований, любых хотелок со стороны националистов внутри страны", – сказал Путин, выступая с обращением к россиянам.

К развалу СССР привели ошибки большевиков в разные годы, распад исторической России – на их совести, Россия после распада Советского Союза всегда сотрудничала с Украиной открыто, честно и с уважением к ее интересам, добавил Путин.

"Несмотря на все эти несправедливости, обман и откровенный грабеж России, наш народ, именно народ признал новые геополитические реалии, возникшие после распада СССР, признал новые независимые государства", – сказал Путин в обращении.

По его словам, Россия тогда, находясь в трудном положении, помогала партнерам по СНГ, включая Украину.

Однако президент отметил, что иждивенчество Украины в отношении РФ принимало подчас бесцеремонный характер, ярким проявлением которого стали перманентный шантаж в вопросах энергетического транзита и воровство газа.

Власти Украины пытались использовать диалог с Россией для торга с Западом, заявил президент.

"Шантажировали его сближением с Москвой, выбивая для себя преференции, мол, в противном случае будет расти российское влияние на Украине. Украинские власти изначально, хочу это подчеркнуть, именно с первых шагов стали строить свою государственность на отрицании всего, что нас объединяет, стремились исковеркать сознание, историческую память миллионов людей, целых поколений, живущих на Украине", – заявил он.

По словам президента, Украина расколота и переживает острый экономический кризис, а развал украинской экономики сопровождается откровенным грабежом граждан страны, а само государство загнали под внешнее управление.

"Оно осуществляется не только по указке из западных столиц, но и, что называется, непосредственно на месте через целую сеть зарубежных советников, НКО и других институтов, развернутую на Украине", – подчеркнул Путин.

Власть патриотов на Украине утратила национальный характер и ведет к десуверенизации страны, добавил Путин.

"Мы также знаем, что уже прозвучали заявления о том, что Украина собирается создать собственное ядерное оружие, и это не пустая бравада. Украина действительно располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия, включая авиацию, а также оперативно-тактические ракеты "Точка-У" тоже еще советской конструкции, дальность которых превышает 100 км, но сделают и больше, это вопрос только времени. Заделы с советского времени есть", – сказал Путин.

Коррупция разъела украинскую государственность, радикалы при поддержке Запада воспользовались справедливым протестом людей в 2014 году и довели майдан до государственного переворота, рассказал Путин, добавив, что украинские власти изобрели санкции против собственных граждан и предприятий.

Учения на Украине с иностранцами служат прикрытием для быстрого наращивания сил в регионе и переброски частей в кратчайшие сроки, добавил Путин. Но предложение России по гарантиям безопасности сразу отвергли, отметил президент.

"Также как неоднократно делали в прошлые годы, расширяя НАТО на восток, продвигая военную инфраструктуру и технику к российским границам, полностью игнорируя наши озабоченности, протесты и предупреждения. Извините – просто "плевали" на них и делали все, что хотели, что считали нужным", – сказал Путин в обращении к гражданам РФ.

Президент предположил, что так же продолжится и дальше по известной поговорке "собака лает, а караван идет", а Россия в нынешней ситуации имеет полное право принимать ответные меры для обеспечения своей безопасности,

"Хочу четко и прямо сказать, что в сложившейся ситуации, когда наши предложения о равноправном диалоге по принципиальным вопросам остались фактически без ответа со стороны США и НАТО, когда уровень угроз для нашей страны значительно возрастает, Россия имеет полное право принимать ответные меры для обеспечения собственной безопасности. Именно так и будем поступать", – сказал он.

В связи с этим Путин заявил о необходимости признать суверенитет ДНР и ЛНР.

"Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики", – сказал он.

Глава государства попросил Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а затем ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками.

В ходе совещания выступили Михаил Мишустин, Сергей Лавров, Сергей Шойгу, а также представители ФСБ, СВР, МВД и Росгвардии. Своим мнением по данному вопросу также поделились зампредседателя и секретарь Совбеза Дмитрий Медведев и Николай Патрушев.