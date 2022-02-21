Россия не обсуждает вхождение ЛНР и ДНР в состав РФ – Путин

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Владимир Путин заявил, что Советом безопасности РФ обсуждается вопрос признания независимости ДНР и ЛНР, а не вопрос об их вхождении в состав России.

"Мы об этом не говорим. Мы этого не обсуждаем", – заявил российский президент, говоря о вопросе вхождения данных республик в состав РФ.

Глава РФ отметил, что решение по вопросу признания Россией ДНР и ЛНР будет принято 21 февраля.

"Уважаемые коллеги, я ваше мнение услышал. Решение будет принято сегодня. Я вас хочу поблагодарить за эту встречу, за это совещание", – заявил российский лидер в конце заседания Совета безопасности.

Тем временем предложение о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик поддержали директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, директор ФСБ РФ Александр Бортников, министр обороны России Сергей Шойгу, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и другие.

Ранее глава РФ отмечал, что вопросы признания ДНР и ЛНР тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире и Европе.

15 февраля депутаты Государственной думы поддержали большинством голосов обращение к Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик.

Проект обращения Госдумы к президенту РФ "О необходимости признания ДНР и ЛНР" был внесен на рассмотрение палаты 19 января. Авторами инициативы выступили депутаты от фракции КПРФ. По мнению парламентариев, признание республик Россией является обоснованным и морально оправданным решением, которое положило бы начало процессу международного признания этих стран.

