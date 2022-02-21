Украину и сейчас можно назвать "именем Ленина" – Путин

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Владимир Путин во время телеобращения к россиянам, которое проходит 21 февраля, заявил, что Украину и сейчас можно назвать "именем Ленина".
"В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать Украина имени Владимира Ильича Ленина, он ее автор и архитектор, это целиком и полностью подтверждается архивными документами, включая жесткие ленинские директивы по Донбассу, который буквально втиснули в состав Украины", – сказал Путин в обращении к россиянам.
Глава государства подчеркнул, что для РФ Украина является не просто соседней страной, а неотъемлемой частью собственности истории и духовного пространства.
"Это наши товарищи, близкие, среди которых не только коллеги, друзья, бывшие сослуживцы, но и родственники, люди, связанные с нами семейными узами", – сказал Путин.
В начале обращения глава РФ заявил, что его тема касается ситуации на Украине. Он подчеркнул, что обращение адресовано как россиянам, так и соотечественникам.
Ранее Путин заявил, что примет решение по вопросу признания суверенитета Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.
В ходе совещания выступили Михаил Мишустин, Сергей Лавров, Сергей Шойгу, а также представители ФСБ, СВР, МВД и Росгвардии. Своим мнением по данному вопросу также поделились зампредседателя и секретарь Совбеза Дмитрий Медведев и Николай Патрушев.
Обращение к Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР большинством голосов поддержали депутаты Государственной думы.
Проект обращения Госдумы к президенту РФ "О необходимости признания ДНР и ЛНР" был внесен на рассмотрение палаты 19 января. Авторами инициативы выступили депутаты КПРФ. По мнению парламентариев, признание республик Россией является обоснованным и морально оправданным решением, которое положило бы начало процессу международного признания этих стран.
Путин рассказал, с чем связаны вопросы признания ДНР и ЛНР
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