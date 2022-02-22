В Еврокомиссии рассказали, кого затронут новые антироссийские санкции

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Новые антироссийские санкции Европейского союза коснутся лиц, проголосовавших за принятие решения о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
"Это отличается от того пакета санкций, которые были приняты по Крыму (в 2014 году. – Прим. ред.). Этот пакет санкций также будет направлен против организаций, которые ведут деятельность в данных регионах", – сказал Мамер, передает РИА Новости.
По его словам, рассматриваемые в настоящее время предложения по новым санкциям представляют собой отражение ограничительных мер, введенных в отношении России после воссоединения с Крымом.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил России жесткими санкциями из-за признания Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, дополнительные меры могут последовать в случае полномасштабного вторжения России на Украину. Джонсон выразил мнение, что Владимир Путин настроен на силовой захват территорий.
Накануне Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал соответствующие указы.
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