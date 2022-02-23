Япония объявила о введении санкций против России

Фото: depositphotos/ruskpp

Премьер-министр Японии Кисида Фумио объявил о введении санкций против России. Об этом пишет РИА Новости.

Ограничения вводят запрет на экспорт из Донецкой и Луганской народных республик. Помимо прочего, санкции предполагают заморозку активов официальных лиц из РФ.

Также рестрикции коснутся суверенного долга России. Дополнительно будет запрещен выпуск новых российских облигаций в Японии.

"В случае эскалации ситуации вокруг Украины Япония рассмотрит дополнительные ограничения против России", – добавил Фумио

Ранее о введении ограничений объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он заявил, что санкции затронут членов парламента РФ, проголосовавших за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик.

До этого президент США Джо Байден сообщил, что США вводят санкции против российских элит, суверенного государственного долга и двух банков.

Позднее стало известно, что под новые ограничения США попали ВЭБ, Промсвязьбанк и 42 дочерних компаний данных финансовых организаций.