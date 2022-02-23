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политика

02:36

Власти Канады объявили о введении санкций против России

политика

Фото: depositphotos/selensergen

Канада вводит экономические санкции против России. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Как передает ТАСС, ограничения вводятся после решения властей РФ признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.

"Мы запрещаем канадцам любую финансовую деятельность с так называемыми независимыми государствами Луганска и Донецка", – сообщил Трюдо.

Помимо прочего, ограничения затронули членов парламента РФ, проголосовавших за признание ДНР и ЛНР. Также санкции запретили гражданам Канады проводить операции по покупке госдолга России.

"Введем дополнительные санкции в отношении двух госбанков России и запретим любые финансовые операции с ними", – анонсировал Трюдо.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что США вводят санкции против российских элит, суверенного государственного долга и двух банков.

Позднее стало известно, что под новые ограничения США попали ВЭБ, Промсвязьбанк и 42 дочерних компаний данных финансовых организаций.

В частности, санкции затронули фининституты и угледобывающую компанию ВЭБа. Кроме того, под ограничениями оказались финансовые и технологические предприятия Промсвязьбанка.

Кроме того, под санкции попал российский футбольный клуб ЦСКА. Футбольная команда была признана активом ВЭБа.

В список санкций ЕС вошел 351 депутат Госдумы

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