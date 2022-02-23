ПФК ЦСКА попал под новые санкции США

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Российский футбольный клуб ЦСКА попал под действие новых санкций США. Об этом сообщается на официальном сайте американского министерства финансов.

Футбольная команда была признана активом ВЭБа. Клуб оказался в числе дочерних структур банка, попавших под американские ограничения.

Помимо прочего, под санкциями оказались Российский экспортный центр, расположенный в Белоруссии банк БелВЭБ и украинский Проминвестбанк.

Ранее стало известно, что под новые ограничения США попали ВЭБ, Промсвязьбанк и 42 дочерних компаний данных финансовых организаций.

В частности, санкции затронули фининституты и угледобывающую компанию ВЭБа. Кроме того, под ограничениями оказались финансовые и технологические предприятия Промсвязьбанка.

До этого президент США Джо Байден сообщил, что США вводят санкции против российских элит, суверенного государственного долга и двух банков.