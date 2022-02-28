Сбербанк назвал фейком запрет пользователям снимать деньги с инвестиционных счетов

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Сбербанк назвал ложными данные о запрете снимать деньги с инвестиционных счетов банка на ближайшие 10 дней, сообщает официальный телеграм-канал организации.

"Данная информация не соответствует действительности! Сбербанк продолжает выполнять все свои обязательства в полном объеме, в том числе по снятию средств с брокерских счетов. Все средства доступны для клиентов в любой момент", – отмечается в сообщении.

В организации напомнили, что в Сети на сегодняшний день существует много неправдивой информации.

Ранее Банк России решил повысить ключевую ставку до 20% годовых. Ставка повышается с 28 февраля 2022 года. Ожидается, что это позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.

В Центробанке пообещали, что будут принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков.

