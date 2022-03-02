ЦБ решил не возобновлять торги на Мосбирже 2 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Центробанк принял решение не возобновлять торги на Московской бирже 2 марта в секции фондового рынка. Об этом говорится в сообщении регулятора в телеграм-канале.
При этом Банк России сделал исключение для торгов в режиме "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях, секции срочного рынка, товарной секции и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме "Закрытие позиций", секции рынка СПФИ.
Режим работы Московской биржи на 3 марта будет объявлен на сайте ЦБ до 09:00 по московскому времени того же дня.
Накануне ЦБ РФ решил не возобновлятьторги 1 марта на Московской бирже в секции фондового рынка, секции срочного рынка, секции рынка СПФИ. 28 февраля регулятор также решил отменить проведение утренних и вечерних торговых сессий на Мосбирже.
Также в понедельник было решено повысить ключевую ставку до 20% годовых.
Ранее Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности РФ. В частности, запрещается вывоз из РФ иностранной валюты в сумме, превышающей 10 тысяч долларов. При этом расчет производится на основании официального курса Банка России на момент дня выезда.
24 февраля США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка. Подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек". Начиная с этой даты американские финансовые организации не вправе осуществлять транзакции с участием Сбербанка.
Поводом для обострения ситуации в экономике стало обращение лидеров ДНР и ЛНР к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Глава государства подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
ЦБ РФ решил не открывать секции фондового, срочного рынка и рынка СПФИ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: