ЦБ решил не возобновлять торги на Мосбирже 2 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк принял решение не возобновлять торги на Московской бирже 2 марта в секции фондового рынка. Об этом говорится в сообщении регулятора в телеграм-канале.

При этом Банк России сделал исключение для торгов в режиме "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях, секции срочного рынка, товарной секции и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме "Закрытие позиций", секции рынка СПФИ.

Режим работы Московской биржи на 3 марта будет объявлен на сайте ЦБ до 09:00 по московскому времени того же дня.

Накануне ЦБ РФ решил не возобновлятьторги 1 марта на Московской бирже в секции фондового рынка, секции срочного рынка, секции рынка СПФИ. 28 февраля регулятор также решил отменить проведение утренних и вечерних торговых сессий на Мосбирже.

Также в понедельник было решено повысить ключевую ставку до 20% годовых.

Ранее Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности РФ. В частности, запрещается вывоз из РФ иностранной валюты в сумме, превышающей 10 тысяч долларов. При этом расчет производится на основании официального курса Банка России на момент дня выезда.

24 февраля США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка. Подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек". Начиная с этой даты американские финансовые организации не вправе осуществлять транзакции с участием Сбербанка.

Поводом для обострения ситуации в экономике стало обращение лидеров ДНР и ЛНР к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Глава государства подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.