Центробанк отменил утренние и вечерние сессии на Мосбирже до конца недели

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России принял решение отменить проведение утренних и вечерних торговых сессий на Мосбирже в период с 1 по 5 марта. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"В период с 1 по 5 марта 2022 года не будут проводиться утренние и вечерние сессии", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в понедельник, 28 февраля, торги на площадке завершатся в 19:00 по московскому времени.

До этого Центробанк временно запретил брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов. Действие ограничения продлится до 28 февраля.

В понедельник регулятор также принял решение повысить ключевую ставку до 20% годовых. В ЦБ объяснили это резким изменением внешних условий для российской экономики. Ожидается, что данное решение позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность в стране, а также защитить сбережения граждан от обесценения.

Этому предшествовало решение Владимира Путина о проведении спецоперации в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

