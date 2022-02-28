Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

экономика

18:05

Центробанк отменил утренние и вечерние сессии на Мосбирже до конца недели

экономика

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России принял решение отменить проведение утренних и вечерних торговых сессий на Мосбирже в период с 1 по 5 марта. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"В период с 1 по 5 марта 2022 года не будут проводиться утренние и вечерние сессии", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в понедельник, 28 февраля, торги на площадке завершатся в 19:00 по московскому времени.

До этого Центробанк временно запретил брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов. Действие ограничения продлится до 28 февраля.

В понедельник регулятор также принял решение повысить ключевую ставку до 20% годовых. В ЦБ объяснили это резким изменением внешних условий для российской экономики. Ожидается, что данное решение позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность в стране, а также защитить сбережения граждан от обесценения.

Этому предшествовало решение Владимира Путина о проведении спецоперации в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В России подняли ключевую ставку на 20%

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать