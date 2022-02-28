Центробанк отменил утренние и вечерние сессии на Мосбирже до конца недели

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Банк России принял решение отменить проведение утренних и вечерних торговых сессий на Мосбирже в период с 1 по 5 марта. Об этом сообщается на сайте регулятора.
"В период с 1 по 5 марта 2022 года не будут проводиться утренние и вечерние сессии", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в понедельник, 28 февраля, торги на площадке завершатся в 19:00 по московскому времени.
До этого Центробанк временно запретил брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов. Действие ограничения продлится до 28 февраля.
В понедельник регулятор также принял решение повысить ключевую ставку до 20% годовых. В ЦБ объяснили это резким изменением внешних условий для российской экономики. Ожидается, что данное решение позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность в стране, а также защитить сбережения граждан от обесценения.
Этому предшествовало решение Владимира Путина о проведении спецоперации в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В России подняли ключевую ставку на 20%
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: