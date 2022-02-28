Российские банки повысят ставки по вкладам

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Некоторые российские банки поднимут ставки по вкладам вслед за повышением Центробанком ключевой ставки до 20% годовых. Об этом сообщает "Газета.ру".

Так, в ближайшее время ставки поднимут банки "Зенит", "Альфа-Банк", "Открытие", "Почта Банк", "Московский кредитный банк" и "Россельхозбанк".

Как уточнили в пресс-службе "Московского кредитного банка", максимальная ставка по вкладам в рублях поднимется до 20% годовых, ставки по вкладам в долларах поднимутся до 5%, в евро – до 4%.

В "Альфа-Банке" отметили, что планируется значительное повышение процентов по вкладам и накопительным счетам. При этом кредитная организация не будет менять ставки по уже выданным потребительским кредитам и ипотеке. О новых условиях займов банк расскажет клиентам позже.

Ранее Банк России решил повысить ключевую ставку до 20% годовых. Ставка повышается с 28 февраля 2022 года. Ожидается, что это позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.

В Центробанке пообещали, что будут принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков.

