Центробанк РФ смягчит выдачу ипотеки и необеспеченных потребительских кредитов

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Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что выдача ипотеки и необеспеченных потребительских кредитов будет смягчена. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Набиуллиной, банкам уже приостановили ограничение на полную стоимость кредитов. В ближайшее время будут скорректированы макропруденциальные надбавки.

"... оставив надбавки только по наиболее рискованным кредитам, с наибольшим уровнем ПСК, с высоким показателем долговой нагрузки, а в ипотеке – LTV. По остальным кредитам надбавки планируется отменить, чтобы поддержать доступность кредитования", – сказала Набиуллина.

Ранее Банк России решил повысить ключевую ставку до 20% годовых. Ставка повышается с 28 февраля 2022 года. Ожидается, что это позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.

В Центробанке пообещали, что будут принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков.

