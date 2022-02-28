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экономика

16:42

Центробанк РФ смягчит выдачу ипотеки и необеспеченных потребительских кредитов

экономика

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что выдача ипотеки и необеспеченных потребительских кредитов будет смягчена. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Набиуллиной, банкам уже приостановили ограничение на полную стоимость кредитов. В ближайшее время будут скорректированы макропруденциальные надбавки.

"... оставив надбавки только по наиболее рискованным кредитам, с наибольшим уровнем ПСК, с высоким показателем долговой нагрузки, а в ипотеке – LTV. По остальным кредитам надбавки планируется отменить, чтобы поддержать доступность кредитования", – сказала Набиуллина.

Ранее Банк России решил повысить ключевую ставку до 20% годовых. Ставка повышается с 28 февраля 2022 года. Ожидается, что это позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.

В Центробанке пообещали, что будут принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков.

Поднятие ключевой ставки должно помочь в борьбе с инфляцией и девальвацией – ЦБ

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