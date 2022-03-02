Песков прокомментировал ограничение вывоза валюты из РФ

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Введение ограничения на вывоз из России иностранной валюты является жесткой мерой, принятой в ответ на западные санкции, чтобы не допустить раскачивания экономики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Так получается, потому что нужно принимать меры: существуют определенные действия враждебного характера, которые пытаются раскачать и подорвать целостность нашей экономики. В этих условиях принимаются те меры, которые помогут минимизировать риски, минимизировать последствия и застраховать нас от этого раскачивания экономики", – сказал он.

По словам представителя Кремля, в условиях беспрецедентного давления необходимо действовать жестко, продуманно и четко.

Накануне Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности РФ. Согласно тексту документа, запрещается вывоз из РФ иностранной валюты в сумме, превышающей 10 тысяч долларов. При этом расчет производится на основании официального курса Банка России на момент дня выезда.