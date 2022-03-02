Экономист назвал причину принятия указа об ограничении вывоза валюты из РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Экономист Дмитрий Голубовский прокомментировал указ Владимира Путина об ограничении на вывоз валюты из России. Об этом сообщает газета "Известия".
По словам эксперта, это делается для того, чтобы перекрыть последние пути оттока валюты из страны. Такие меры, считает он, позволят сбить так называемую банковскую панику. Экономист также подчеркнул, что в России нет проблем с безналичной валютой.
"Никто не замораживал валютную выручку экспортеров российских, а она, согласно указу президента, должна быть на бирже. Именно их продажи сейчас держат курс рубля и не дают ему обвалиться. И будут держать его дальше", – сказал специалист.
Накануне Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности РФ. Согласно тексту документа, запрещается вывоз из РФ иностранной валюты в сумме, превышающей 10 тысяч долларов. При этом расчет производится на основании официального курса Банка России на момент дня выезда.
Также со 2 марта устанавливается особый порядок осуществления резидентами сделок по предоставлению лицам иностранных государств, совершающих недружественные действия, кредитов и займов (в рублях), за исключением случаев, если предоставление кредитов и займов запрещено в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. Такие сделки могут допускаться по решению правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.
Кроме того, вводится особый порядок по сделкам, влекущим за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, осуществляемые (исполняемые) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия. Правительственная комиссия в 5-дневный срок утвердит порядок выдачи разрешений на иностранные инвестиции.
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