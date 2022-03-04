ЦБ РФ снизил комиссию для физлиц при покупке валюты через брокеров до 12%

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Центробанк России снизил комиссию для физических лиц при покупке валюты через брокеров до 12% от суммы операции. Об этом говорится в заявлении регулятора.
Для юридических лиц регулятор установил аналогичную комиссию. Решение было принято для выравнивания конкурентных условий на рынке и поддержания финансовой стабильности.
Накануне ЦБ ввел 30-процентную комиссию для физических лиц при покупке валюты на бирже. В регуляторе посчитали, что комиссия выравнивает конкуренцию между банками и брокерами, поскольку кредитные организации могут использовать спред между курсом покупки и продажи.
Ранее Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности РФ. Согласно тексту документа, запрещается вывоз из РФ иностранной валюты в сумме, превышающей 10 тысяч долларов. При этом расчет производится на основании официального курса Банка России на момент дня выезда.
Также особый порядок вводится по сделкам, влекущим за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, осуществляемые (исполняемые) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия. Правительственная комиссия в 5-дневный срок утвердит порядок выдачи разрешений на иностранные инвестиции.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, введение ограничения на вывоз из России иностранной валюты является жесткой мерой, принятой в ответ на западные санкции, чтобы не допустить раскачивания экономики. По словам представителя Кремля, в условиях беспрецедентного давления необходимо действовать жестко, продуманно и четко.
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