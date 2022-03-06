ЦБ ограничит переводы за рубеж физлицами суммой в 5 тысяч долларов в месяц

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Центральный банк России ограничивает банковские переводы за рубеж физическими лицами другим людям или родственникам суммой в 5 тысяч долларов в месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо регулятора.

"Банк России, учитывая повышенную волатильность на валютном рынке, в дополнение к ранее принятым решениям, направленным на обеспечение финансовой стабильности, предписывает уполномоченным банкам ограничить осуществление в течение календарного месяца физлицами – резидентами суммой в размере 5 тысяч долларов США переводов в пользу иных физлиц – резидентов, включая лиц, являющихся их супругами или близкими родственниками", – говорится в письме.

В ЦБ ранее заявили, что банковская система России стабильна и обладает достаточным запасом капитала и ликвидности, чтобы бесперебойно функционировать. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.