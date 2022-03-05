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политика

05:08

Сингапур ввел санкции в отношении ряда российских банков

экономикаполитика

Фото: ТАСС/"Ведомости"/Максим Стулов

Власти Сингапура вводят санкции против банков ВТБ, Промсвязьбанк, "Россия" и ВЭБ.РФ. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД республики.

Всем финансовым институтам Сингапура, в том числе банкам, страховым компаниям, биржам и посредникам, запрещается работать с выше перечисленными российскими кредитными организациями.

"Запрещается заключение сделок, предоставление финансовых услуг для привлечения капитала правительству РФ, Центробанку России, а также любому юридическому лицу, которое они контролирует или которое действует от их имени", – говорится в сообщении.

Кроме того, ограничения затронут продажу и покупку новых ценных бумаг, а также предоставление или участие в новых кредитах. Вводится также запрет на содействие любым транзакциям с криптовалютой.

Помимо этого, вводится запрет на поставки в Россию всех товаров, которые входят в категорию "электроника", "телекоммуникация и информационная безопасность", "компьютеры".

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка из-за проводимой Россией специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Американский Минфин страны предписал закрыть к 26 марта корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек", а также запретил им осуществлять транзакции с участием данной финансовой организации.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Несколько российских банков отключат от системы SWIFT 12 марта

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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