Сингапур ввел санкции в отношении ряда российских банков

Фото: ТАСС/"Ведомости"/Максим Стулов
Власти Сингапура вводят санкции против банков ВТБ, Промсвязьбанк, "Россия" и ВЭБ.РФ. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД республики.
Всем финансовым институтам Сингапура, в том числе банкам, страховым компаниям, биржам и посредникам, запрещается работать с выше перечисленными российскими кредитными организациями.
"Запрещается заключение сделок, предоставление финансовых услуг для привлечения капитала правительству РФ, Центробанку России, а также любому юридическому лицу, которое они контролирует или которое действует от их имени", – говорится в сообщении.
Кроме того, ограничения затронут продажу и покупку новых ценных бумаг, а также предоставление или участие в новых кредитах. Вводится также запрет на содействие любым транзакциям с криптовалютой.
Помимо этого, вводится запрет на поставки в Россию всех товаров, которые входят в категорию "электроника", "телекоммуникация и информационная безопасность", "компьютеры".
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка из-за проводимой Россией специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Американский Минфин страны предписал закрыть к 26 марта корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек", а также запретил им осуществлять транзакции с участием данной финансовой организации.
Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Несколько российских банков отключат от системы SWIFT 12 марта
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