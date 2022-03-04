Швейцария присоединяется к санкциям против России

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Швейцария присоединяется к санкциям Евросоюза и ряда других стран против России. Об этом сообщает ТАСС.

Правительство страны, Федеральный совет, сообщило, что новые ограничения затронут финансовую сферу и торговлю. Кроме того, пакет санкций подразумевает рестрикции, ранее принятые в отношении России со стороны Евросоюза.

Таким образом, запрещено предоставление государственного финансирования или финансовой помощи для торговли с Россией. Также запрещены инвестиции.

Помимо этого, в Швейцарии также налагается запрет на операции с Центральным банком России.

Ранее Евросоюз отключил от платежной системы SWIFT семь российских банков. До этого ЕС запретил предоставление всем юридическим лицам доступа к рынку капитала и любым видам финансовых услуг.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.