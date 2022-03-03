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экономика

19:19

Канада лишит РФ и Белоруссию торговых льгот

экономика

Фото: depositphotos/selensergen

Канада лишает Россию и Белоруссию режима наибольшего благоприятствования в торговле. Об этом сообщила министр финансов страны Христя Фриланд, передает РИА Новости.

"Россия и Белоруссия больше не будут пользоваться льготами, особенно низкими тарифами, которые Канада предлагает другим странам – своим партнерам по Всемирной торговой организации", – сообщила представитель кабмина страны.

Вместо этого экспорт названных двух стран будет подпадать под тариф в 35%. Ранее аналогичные меры распространялись только на Северную Корею.

Фриланд подчеркнула, что западные страны уже ввели беспрецедентно жесткие санкции против России из-за ситуации на Украине. В дальнейшем давление будет наращиваться, добавила министр.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Глава государства подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины Путина попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Вследствие ситуации Евросоюз отключил от платежной системы SWIFT семь российских банков. До этого ЕС запретил предоставление всем юридическим лицам доступа к рынку капитала и любым видам финансовых услуг.

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