ЕС объявил о запрете продавать, передавать или экспортировать банкноты евро в РФ

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Европейский союз объявил о запрете продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты евро в РФ. Об этом сообщается в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

"Должно быть запрещено продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, номинированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России", – отмечается в заявлении.

Из документа следует, что также есть ряд исключений. Так, запрет не может касаться продажи, поставки, передачи или экспорта евро, если это нужно для личного использования физлицами, путешествующими в РФ, или ближайшими родственниками их семей, которые отправляются с ними.

Ранее Евросоюз отключил от платежной системы SWIFT семь российских банков. До этого ЕС запретил предоставление всем юридическим лицам доступа к рынку капитала и любым видам финансовых услуг.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

