В МИД РФ назвали санкции Запада против России аморальными

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Санкции, которые страны Запада ввели против России, являются аморальными и не имеют под собой правовых основ. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Они должны отдавать себе отчет, что те меры воздействия, которые они сейчас применили к нашей стране, не только незаконны, <...> но они абсолютным бумерангом ответят, ударят и уже ударяют по их собственным странам", – сказала дипломат.

По ее мнению, наложенные США и ЕС санкции не связаны с текущей ситуацией на Украине. Она также подчеркнула, что данные ограничительные меры не имеют под собой никакой правовой основы и не соответствуют тем целям, которые многие годы провозглашает Запад.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После начала российской операции США, страны Европейского союза и некоторые другие государства ввели против РФ санкции, которые коснулись ее финансовых институтов, а также чиновников. В частности, 24 февраля Вашингтон ввел санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка. Минфин США предписал американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек".

Накануне Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в ответ на недружественные действия США, примкнувших к ним стран и международных организаций. Документ в том числе регулирует принципы работы с иностранной валютой, а также ценными бумагами публичных акционерных обществ.

