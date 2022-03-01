Песков заявил, что агрессивные действия против РФ носят ультраконцентрированный характер

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Агрессивные действия в отношении России совершаются не впервые, но сейчас они носят ультраконцентрированный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его мнению, раньше этих действий не было видно невооруженным глазом, однако специалисты знали обо всех дискриминационных мерах против Москвы и недобросовестной конкуренции.

"Просто сейчас это все сконцентрировано предельно. Ну и, что называется, маски сняты", – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр предупредил, что страны Евросоюза начнут "тотальную экономическую войну" против России.

В понедельник, 28 февраля, Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Документ регулирует принципы работы с иностранной валютой, а также акциями публичных акционерных обществ.

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

