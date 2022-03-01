Медведев напомнил Западу, что экономические санкции часто перерастали в войны

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Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова министра экономики и финансов Франции, который заявил, что в ЕС намерены вести против России полномасштабную экономическую войну. В своем Twitter он призвал европейских политиков следить за речью.

"Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие", – написал Медведев.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После начала российской операции США, страны Европейского союза и некоторые другие государства ввели против РФ санкции, которые коснулись ее финансовых институтов, а также чиновников. В частности, 24 февраля Вашингтон ввел санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка. Минфин США предписал американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек".

Между тем накануне Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в ответ на недружественные действия США, примкнувших к ним стран и международных организаций. Документ в том числе регулирует принципы работы с иностранной валютой, а также ценными бумагами публичных акционерных обществ.

