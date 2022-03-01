Мишустин возглавил антисанкционный оперштаб

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Михаил Мишустин стал руководителем оперативного штаба по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций, Сергей Собянин и первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов назначены его заместителями. Об этом сообщил сам председатель правительства РФ.

"С 2018 года у нас работает правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций, в ее рамках было сделано немало, чтобы противодействовать введению санкций. Теперь мы переводим работу комиссии в режим оперативного штаба", – пояснил Мишустин.

Он уточнил, что в обязанности Собянина войдет координация оперативных решений на региональном уровне, а Белоусов будет ответственным за выработку мер на федеральном уровне и займется макроэкономическими вопросами.

В понедельник, 28 февраля, Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Документ регулирует принципы работы с иностранной валютой, а также акциями публичных акционерных обществ.

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.