Евросоюз отключил от SWIFT семь российских банков

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Евросоюз отключил от платежной системы SWIFT семь российских банков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный журнал ЕС.

Так, ограничительная мера затронула кредитные организации ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

В ВТБ уже прокомментировали отключение от SWIFT. Там заверили, что данное решение никак не отразится на обслуживании клиентов на территории России. Все операции по оплатам и переводам будут проводиться с помощью систем Банка России, НСПК и СПФС.

Также отключение от SWIFT не меняет ситуацию с международными переводами корпоративных клиентов ВТБ. Кроме того, банк продолжает предоставлять необходимые рекомендации.

"Всем клиентам за рубежом мы заранее сообщили о необходимости снять наличные в любом банкомате. Переводы за рубеж нашим клиентам-физлицам в связи с санкциями в данный момент уже недоступны", – добавили в пресс-службе.

24 февраля США в связи с ситуацией на Украине ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка. Минфин страны предписал американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек", а также запретил им осуществлять транзакции с участием данной финансовой организации.

Санкции против российских банков также ввел Евросоюз. Они коснулись Альфа-Банка, "Открытия", банка "Россия" и Промсвязьбанка. В частности, ЕС запретил предоставление всем юридическим лицам доступа к рынку капитала и любым видам финансовых услуг.

Поводом для обострения ситуации стало обращение лидеров ДНР и ЛНР к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Глава государства подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

