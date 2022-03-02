Евросоюз отключил от SWIFT семь российских банков

Фото: ТАСС/Zuma
Евросоюз отключил от платежной системы SWIFT семь российских банков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный журнал ЕС.
Так, ограничительная мера затронула кредитные организации ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.
В ВТБ уже прокомментировали отключение от SWIFT. Там заверили, что данное решение никак не отразится на обслуживании клиентов на территории России. Все операции по оплатам и переводам будут проводиться с помощью систем Банка России, НСПК и СПФС.
Также отключение от SWIFT не меняет ситуацию с международными переводами корпоративных клиентов ВТБ. Кроме того, банк продолжает предоставлять необходимые рекомендации.
"Всем клиентам за рубежом мы заранее сообщили о необходимости снять наличные в любом банкомате. Переводы за рубеж нашим клиентам-физлицам в связи с санкциями в данный момент уже недоступны", – добавили в пресс-службе.
24 февраля США в связи с ситуацией на Украине ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка. Минфин страны предписал американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек", а также запретил им осуществлять транзакции с участием данной финансовой организации.
Санкции против российских банков также ввел Евросоюз. Они коснулись Альфа-Банка, "Открытия", банка "Россия" и Промсвязьбанка. В частности, ЕС запретил предоставление всем юридическим лицам доступа к рынку капитала и любым видам финансовых услуг.
Поводом для обострения ситуации стало обращение лидеров ДНР и ЛНР к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Глава государства подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
Средства на счетах будут доступны россиянам при отключении от SWIFT – ЦБ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: