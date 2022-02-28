Иностранные участники смогут подключиться к российскому аналогу SWIFT – Набиуллина

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Руководитель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что к российскому аналогу SWIFT смогут присоединиться участники из-за границы. Об этом сообщает ТАСС.

Данная структура называется Системой передачи финансовых сообщений (СПФС).

"У нас есть Система передачи финансовых сообщений – СПФС, которая может заменить SWIFT внутри страны. К ней могут присоединяться участники из-за границы", – объяснила Набиуллина.

По словам главы ЦБ, национальная система платежных карт обрабатывает весь внутрироссийский трафик. Также на территории РФ смогут в обычном режиме работать банковские карты международных платежных систем.

Ранее представители ЕС, США, Франции, Германии, Канады, Италии и Великобритании согласовали отключение ряда российских банков от международной системы SWIFT. Точный перечень кредитных организаций, на которые наложат ограничения, пока не определен.

СПФС появилась как аналог SWIFT в 2014 году. В 2017 году данная система была запущена в полном объеме. К ней подключены 399 пользователей – в том числе банки Белоруссии, Армении и Киргизии, а также дочерние структуры крупных российских банков в Германии и Швейцарии.

Ограничения стали вводиться после того, как 23 февраля 2022 года лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

