Иностранные участники смогут подключиться к российскому аналогу SWIFT – Набиуллина

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Руководитель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что к российскому аналогу SWIFT смогут присоединиться участники из-за границы. Об этом сообщает ТАСС.
Данная структура называется Системой передачи финансовых сообщений (СПФС).
"У нас есть Система передачи финансовых сообщений – СПФС, которая может заменить SWIFT внутри страны. К ней могут присоединяться участники из-за границы", – объяснила Набиуллина.
По словам главы ЦБ, национальная система платежных карт обрабатывает весь внутрироссийский трафик. Также на территории РФ смогут в обычном режиме работать банковские карты международных платежных систем.
Ранее представители ЕС, США, Франции, Германии, Канады, Италии и Великобритании согласовали отключение ряда российских банков от международной системы SWIFT. Точный перечень кредитных организаций, на которые наложат ограничения, пока не определен.
СПФС появилась как аналог SWIFT в 2014 году. В 2017 году данная система была запущена в полном объеме. К ней подключены 399 пользователей – в том числе банки Белоруссии, Армении и Киргизии, а также дочерние структуры крупных российских банков в Германии и Швейцарии.
Ограничения стали вводиться после того, как 23 февраля 2022 года лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
США, Канада и Еврокомиссия договорились отключить ряд российских банков от SWIFT
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